Laimer-Wechsel: „Es gibt da auch Deadlines“

Domenico Tedesco ist nicht gewillt, noch sehr lange auf eine Entscheidung in der Personalie Konrad Laimer zu warten. „Es gibt da auch Deadlines“, erklärt der Trainer von RB Leipzig laut dem ‚kicker‘.

Mit Laimer selbst ist sich der FC Bayern weitestgehend einig. Nach FT-Informationen haben die Münchner ein konkretes Angebot in Leipzig vorgelegt, das allerdings abgelehnt wurde. 22 Millionen Euro plus weitere zwei Millionen an erfolgsabhängigen Boni ist man bereit zu zahlen.