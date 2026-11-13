Pochettino hat unterschrieben

Mauricio Pochettino wird neuer Trainer von Manchester United. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der argentinische Übungsleiter seine Unterschrift unter einen Vertrag bis 2029 gesetzt. United aktiviert die Ausstiegsklausel des 54-Jährigen und überweist neun Millionen Euro an den US-amerikanischen Fußballverband.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (13:03 Uhr): Inzwischen haben die Red Devils den Deal offiziell bestätigt.

Zunächst wird Pochettino noch die beiden bevorstehenden Spiele der USA gegen Haiti betreuen, ehe er sich danach auf den Weg nach Manchester macht. Nach Engagements bei Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea ist es für ihn die dritte Station auf der Insel.