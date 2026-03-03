Nach 8:0-Sieg: Luís bei Flamengo entlassen

Der brasilianische Meister Flamengo hat sich überraschend von Trainer Filipe Luís getrennt. Dem 40-Jährigen wurde die Entscheidung laut ‚Globo Esporte‘ unmittelbar im Anschluss an die Pressekonferenz nach dem gestrigen 8:0-Sieg über Madureira mitgeteilt. Mit seinem Klub hatte Luís in der Ende Januar gestarteten Saison einen Fehlstart hingelegt.

Dennoch kommt die Entlassung sehr überraschend, da der ehemalige Linksverteidiger noch in der vergangenen Saison herausragende Erfolge feiern konnte. Erst im vergangenen Dezember wurde er dafür mit einem neuen, bis 2027 gültigen Vertrag belohnt. Als Nachfolger ist Leonardo Jardim im Gespräch.