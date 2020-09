Tuchel ruft Rüdiger an

Thomas Tuchel intensiviert offenbar die Bemühungen um eine Verpflichtung von Antonio Rüdiger. Laut ‚RMC‘ hat der Trainer von Paris St. Germain persönlich zum Hörer gegriffen, um dem Innenverteidiger einen Wechsel in die französische Hauptstadt schmackhaft zu machen. Der FC Chelsea ist bereit, Rüdiger – in der aktuellen Saison noch ohne Einsatz – zu verkaufen. PSG würde den deutschen Nationalspieler lieber ausleihen.

Allein sind die Franzosen mit ihrem Interesse aber bei weitem nicht. Auch der FC Barcelona und die AS Rom wurden bereits mit Rüdiger in Verbindung gebracht. Englische Medien nennen am heutigen Dienstag zudem Tottenham Hotspur als potenziellen Abnehmer. José Mourinhos erste Wahl für das Abwehrzentrum bleibt allerdings Milan Skriniar (25) von Inter Mailand, berichtet der ‚Telegraph‘.