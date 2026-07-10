Liam Claude Kanté (16) verschreibt seine Zukunft Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben geben die Verpflichtung des begehrten Innenverteidiger-Juwels offiziell bekannt.

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In Brackel soll Kanté zunächst für die U19 zum Einsatz kommen, perspektivisch wird ihm aber der Durchbruch zu den Profis zugetraut. Mancherorts wird er schon als Wunderkind bezeichnet.

Thomas Broich, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, sagt: „Liam ist ein Verteidiger mit einem sehr guten Gespür für das Spiel – er ist zweikampfstark und hat die nötige Ruhe am Ball. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten großen Schritt machen wird.“

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Der Linksfuß kam zuletzt für die U17 vom kroatischen Klub NK Lokomotiva Zagreb zum Einsatz. Sein Potenzial rief zahlreiche Interessenten auf den Plan, darunter der FC Bayern, RB Leipzig, die TSG Hoffenheim und Klubs aus Italien. Den Zuschlag erhält aber die schwarz-gelbe Borussia.