Neuer Klub für Ex-Schalker Matondo

Rabbi Matondo (26) hat einen neuen Klub gefunden. Der Hibernian FC gibt die Verpflichtung des vereinslosen Profis bekannt. Der Flügelspieler unterschreibt beim schottischen Erstligisten einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

𝑴𝒂𝒕𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒊𝒔 𝒂 𝑯𝒊𝒃𝒆𝒆! 🥬 We are delighted to announce the signing of Rabbi Matondo on a permanent deal until the end of the 2026/27 campaign! 🙌 Unter der Anzeige geht's weiter October 7, 2026

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war Matondo von April bis August beim SK Brann Bergen aktiv. Zwischen 2019 und 2022 absolvierte der bei Manchester City ausgebildete Offensivspieler 32 Pflichtspiele für Schalke 04.