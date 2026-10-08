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Neuer Klub für Ex-Schalker Matondo

von Martin Schmitz - Quelle: hibernianfc.co.uk
1 min.
Rabbi Matondo im Trikot der Glasgow Rangers @Maxppp

Rabbi Matondo (26) hat einen neuen Klub gefunden. Der Hibernian FC gibt die Verpflichtung des vereinslosen Profis bekannt. Der Flügelspieler unterschreibt beim schottischen Erstligisten einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

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Zuletzt war Matondo von April bis August beim SK Brann Bergen aktiv. Zwischen 2019 und 2022 absolvierte der bei Manchester City ausgebildete Offensivspieler 32 Pflichtspiele für Schalke 04.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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