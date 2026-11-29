Eliesse Ben Seghir kommt bei Bayer Leverkusen weiter nicht richtig in Tritt. Nach FT-Informationen hat es der Außenstürmer für das heutige Spiel bei Borussia Dortmund (19:30 Uhr) erneut nicht in den Spieltagskader geschafft. Schon gegen den SC Paderborn (4:0) musste Ben Seghir am vergangenen Wochenende auf der Tribüne Platz nehmen.

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Auch verletzungsbedingt stehen für den 21-jährigen Marokkaner (20 Länderspiele) in dieser Saison erst zehn Pflichtspielminuten zu Buche. Im Sommer 2025 hatte Bayer 32 Millionen Euro Ablöse an die AS Monaco gezahlt, in seiner Debütsaison kam er nur auf rund 450 Minuten und blieb ohne Torbeteiligung. Im Gespräch ist aktuell eine Leihe ab Januar, um dem jungen Rechtsfuß Spielpraxis zu verschaffen.