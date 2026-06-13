Medien: Kovac verhinderte Bayern-Transfer
Niko Kovac hat dem FC Bayern im vergangenen Jahr angeblich von der Verpflichtung von Jamie Gittens (21) abgeraten. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ wird ein entsprechendes Gerücht aufgegriffen. Konkret habe der Münchner Aufsichtsrat einen Mitarbeiter geben, den BVB-Coach anzurufen, um sich nach dem englischen Flügelspieler zu erkundigen. Dabei soll Kovac durchblicken lassen, dass er Gittens „nicht für professionell genug für den FC Bayern halte“.
Zur Erinnerung: Kovac war nicht nur als aktiver Spieler, sondern von 2018 bis 2019 auch als Trainer für den deutschen Rekordmeister tätig. Seit Februar 2025 steht der 54-Jährige beim Ligarivalen aus Dortmund an der Seitenlinie, der Gittens im vergangenen Sommer statt zum FCB für 56 Millionen Euro an den FC Chelsea verkaufte.
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