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Bundesliga

Medien: Kovac verhinderte Bayern-Transfer

von Julian Jasch - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Niko Kovac hat den BVB letzte Saison in die Champions League geführt @Maxppp

Niko Kovac hat dem FC Bayern im vergangenen Jahr angeblich von der Verpflichtung von Jamie Gittens (21) abgeraten. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ wird ein entsprechendes Gerücht aufgegriffen. Konkret habe der Münchner Aufsichtsrat einen Mitarbeiter geben, den BVB-Coach anzurufen, um sich nach dem englischen Flügelspieler zu erkundigen. Dabei soll Kovac durchblicken lassen, dass er Gittens „nicht für professionell genug für den FC Bayern halte“.

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Zur Erinnerung: Kovac war nicht nur als aktiver Spieler, sondern von 2018 bis 2019 auch als Trainer für den deutschen Rekordmeister tätig. Seit Februar 2025 steht der 54-Jährige beim Ligarivalen aus Dortmund an der Seitenlinie, der Gittens im vergangenen Sommer statt zum FCB für 56 Millionen Euro an den FC Chelsea verkaufte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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