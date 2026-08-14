20 Millionen: Erstligisten beißen bei Zoma an

Bei passenden Angeboten könnte Mohamed Ali Zoma in diesem Transfersommer für den 1. FC Nürnberg nicht zu halten sein. Wie ‚Bild‘ berichtet, sind neben dem RC Lens und dem Paris FC noch weitere namentlich nicht genannte Klubs aus der Ligue 1 am 22-Jährigen interessiert. Die Mittelfranken ließen zuletzt durchblicken, für den Mittelstürmer 20 Millionen Euro verlangen zu wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor einem Jahr hatte der FCN Zoma aus der dritten italienischen Liga an den Valznerweiher geholt. Nach einer starken Debütsaison machte er am vergangenen Wochenende mit seinem Dreierpack gegen Dynamo Dresden (3:0) auf sich aufmerksam. Trainer Miroslav Klose plant Zoma fest für die Saison ein.