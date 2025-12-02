Menü Suche
FC Bayern: Davies „fast wieder dabei“

von Fabian Ley
Alphonso Davies im Training @Maxppp

Alphonso Davies (25) steht kurz vor der Rückkehr in den Kader des FC Bayern. „Wir haben Alphonso Davies fast wieder dabei, aber noch nicht für dieses Spiel“, gab Cheftrainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal bei Union Berlin am morgigen Mittwoch (20:45 Uhr) zu Protokoll.

Davies hatte sich im März unter anderem das Kreuzband gerissen und fehlt den Münchnern seither. Der Linksverteidiger wird wohl noch im Dezember erste Spielminuten sammeln. Im Hinblick auf die aktuelle personelle Lage sagte Kompany: „Im Moment sieht der Kader gut aus. Es ist aber Winter, manchmal ist jemand erkältet – aber keine großen Geschichten.“

