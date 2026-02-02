Bundesliga
Mainz lässt Nordin ziehen
Der 1. FSV Mainz 05 gibt Arnaud Nordin kurz vor Toresschluss noch ab. Der 27-jährige Außenstürmer schließt sich per Leihe dem französischen Erstligisten Stade Rennes an. Dem Vernehmen nach ist auch eine Kaufpflicht Teil des Deals.
1. FSV Mainz 05 @1FSVMainz05 – 22:13
Arnaud Nordin wechselt auf Leihbasis zum französischen Erstligisten Stade Rennes. Der 27-jährige Franzose schließt sich dem derzeit sechstplatzierten Ligue 1-Club aus der Bretagne zunächst bis zum Saisonende an.Bei X ansehen
Viel Erfolg bei Stade Rennes, Arnaud! 🙌
Nordin war vor einem Jahr für rund eine Million Euro vom HSC Montpellier an den Bruchweg gewechselt. Für Mainz blieb der Linksfuß in 25 Einsätzen torlos. Nun kehrt der gebürtige Pariser zurück in sein Heimatland.
