Mainz lässt Nordin ziehen

Der 1. FSV Mainz 05 gibt Arnaud Nordin kurz vor Toresschluss noch ab. Der 27-jährige Außenstürmer schließt sich per Leihe dem französischen Erstligisten Stade Rennes an. Dem Vernehmen nach ist auch eine Kaufpflicht Teil des Deals.

Nordin war vor einem Jahr für rund eine Million Euro vom HSC Montpellier an den Bruchweg gewechselt. Für Mainz blieb der Linksfuß in 25 Einsätzen torlos. Nun kehrt der gebürtige Pariser zurück in sein Heimatland.