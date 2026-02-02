Menü Suche
Mainz lässt Nordin ziehen

von Fabian Ley - Quelle: mainz05.de
1 min.
Arnaud Nordin im Mainz-Trikot @Maxppp

Der 1. FSV Mainz 05 gibt Arnaud Nordin kurz vor Toresschluss noch ab. Der 27-jährige Außenstürmer schließt sich per Leihe dem französischen Erstligisten Stade Rennes an. Dem Vernehmen nach ist auch eine Kaufpflicht Teil des Deals.

1. FSV Mainz 05
Arnaud Nordin wechselt auf Leihbasis zum französischen Erstligisten Stade Rennes. Der 27-jährige Franzose schließt sich dem derzeit sechstplatzierten Ligue 1-Club aus der Bretagne zunächst bis zum Saisonende an.

Viel Erfolg bei Stade Rennes, Arnaud! 🙌
Nordin war vor einem Jahr für rund eine Million Euro vom HSC Montpellier an den Bruchweg gewechselt. Für Mainz blieb der Linksfuß in 25 Einsätzen torlos. Nun kehrt der gebürtige Pariser zurück in sein Heimatland.

Bundesliga
Ligue 1
Mainz 05
Rennes
Arnaud Nordin

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Rennes Logo Stade Rennais FC
Arnaud Nordin Arnaud Nordin
