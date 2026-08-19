Knapp eineinhalb Wochen vor Saisonstart arbeitet der Hamburger SV weiter intensiv an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Saison. Besonders schwer wog der Abschied von Leihspieler und Abwehrchef Luka Vuskovic (19).

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Nun ist ein Ersatz da. Wie die Rothosen offiziell vermelden, wechselt Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw (27) leihweise bis zum Saisonende von Leeds United an die Elbe. Dem Vernehmen nach sichert sich der Bundesligist zudem eine Kaufoption in kolportierter Höhe von 4,6 Millionen Euro.

HSV-Sportdirektor Claus Costa sagt: „Sebastiaan passt hervorragend in unser Anforderungsprofil. Er bringt die körperliche Präsenz, die Zweikampfstärke und die Qualitäten im Kopfballspiel mit, die wir uns für unsere Defensive wünschen. Darüber hinaus zeichnet ihn eine reife und konsequente Spielweise aus. Sebastiaan ist ein führungsstarker Spieler, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt und eine Abwehr organisieren kann.“

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👋 𝐌𝐨𝐢𝐧, Sebastiaan #Bornauw! 🔷



Der 27-jährige Abwehrspieler wechselt per Leihe vom englischen Premier-League-Club Leeds United zu uns in die Hansestadt. Der Belgier erhält die Rückennummer 33, seine Lieblingszahl. ✍️



🗣️ „Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich mag… pic.twitter.com/TZO0DypUgE — Hamburger SV (@HSV) August 19, 2026

Bornauw war bereits zwischen 2019 und 2025 für den 1. FC Köln und den VfL Wolfsburg in der Bundesliga aktiv und absolvierte 140 Ligapartien. Im vergangenen Sommer war er für sechs Millionen Euro aus der Autostadt nach Nordengland gewechselt, konnte sich bei den Peacocks jedoch nicht nachhaltig durchsetzen.

Lediglich zwölfmal lief der Rechtsfuß in der Premier League auf. Die Engländer stehen ihrerseits vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Nico Elvedi (29/Borussia Mönchengladbach) als Ersatz für Bornauw.