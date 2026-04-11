Baumann: „Bin keiner, der sagt, wie geil ich bin“

Oliver Baumann hat sich zu den Gerüchten um eine mögliche Nationalmannschaftsrückkehr von Manuel Neuer (40) geäußert. Nach dem Bundesligaspiel der TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg am Freitag (2:2) erklärte der 35-jährige Schlussmann gegenüber ‚Sky‘: „Für mich zählt Leistung, da möchte ich laut sein, nicht in irgendwelchen Debatten. Es ist doch alles gesagt, jeder hat seinen Senf dazugegeben. Ich bleibe ruhig, ich vertraue mir, vertraue auf meine Stärken. Ich bin keiner, der sich jetzt hinstellt und sagt, wie geil ich bin. Dabei belasse ich es.“

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Seit Beginn der WM-Qualifikation hütet Baumann das DFB-Tor, soll die Elf von Julian Nagelsmann auch bei der Endrunde im Sommer als Nummer eins vertreten. Dennoch wurde eine potenzielle Neuer-Rückkehr medial immer wieder thematisiert, insbesondere nach dessen überragender Leistung im Champions League-Spiel gegen Real Madrid (2:1, FT-Note 1). Ob schlussendlich der fünfmalige Welttorhüter oder Baumann bei der WM zwischen den Pfosten stehen wird, wird spätestens beim WM-Auftakt gegen den Curacao (14. Juni) zu sehen sein. Übrigens wird Baumann auch beim FC Bayern als potenzieller Neuer-Nachfolger gehandelt, sollte dieser im Sommer seine Karriere beenden.