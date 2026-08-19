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76 Millionen: United mit Wunschspieler einig

Auf der Suche nach einem neuen Mann fürs zentrale Mittelfeld greift Manchester United tief in die Tasche. Der Deal steht wohl kurz bevor.

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic | Sky
1 min.
Michael Carrick macht seine Sache bei Manchester United eigentlich gut @Maxppp

Schon seit mehreren Transferperioden beschäftigt sich Manchester United mit Carlos Baleba. Der 22-jährige Sechser wird von einigen Klubs aus der Premier League umgarnt, vor allem Newcastle United gilt als direkter Konkurrent für die Red Devils. Diese sind einem Transfer von Baleba aber einen entscheidenden Schritt näher gekommen.

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Laut ‚The Athletic‘ hat United ein erstes Angebot unterbreitet, das 70 Millionen Euro als Sockelablöse sowie sechs Millionen an Boni vorsehe. Noch vor einem Jahr hatte sich Brighton & Hove Albion 116 Millionen für den Kameruner erhofft, diese Summe wird man aber wohl nicht erreichen.

Dem Portal zufolge nähern sich beide Klubs an und arbeiten an einer Lösung. Alle Parteien seien inzwischen offen für den Wechsel ins Old Trafford. Baleba selbst ist sich laut ‚Sky‘ sogar schon mit dem Klub aus Manchester vollständig einig. Damit würde Trainer Michael Carrick seinen Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld bekommen. Dort sucht United nach dem Abgang von Casemiro (34/Inter Miami) noch nach Ersatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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