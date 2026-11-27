Der FC Chelsea legt Malo Gusto im Winter keine Steine in den Weg. Aus dem ‚Daily Briefing‘ geht hervor, dass der 23-Jährige nach einem Gespräch mit Xabi Alonso jetzt die mündliche Einigung mit den Blues erzielt hat, die Stamford Bridge im Winter verlassen zu dürfen. Unter dem Spanier ist Gusto nur noch Teilzeitkraft, das will er mit einem Wechsel ändern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hellhörig werden könnte dabei der FC Bayern, der Gusto seit Jahren im Visier hat und sich erst kürzlich wieder nach dem Rechtsverteidiger erkundigt haben soll. Auch Manchester United beschäftigt sich mit dem Franzosen. Die Red Devils bevorzugen für den Januar eine Leihe.