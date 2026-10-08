FC Bayern: Prescott-Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Die offene Zukunft von Leonard Prescott beim FC Bayern lockt immer mehr Bewerber an. Nach Informationen von ‚Transfermarkt.de‘ haben bereits mehrere Bundesligisten die Situation des Torwart-Juwels sondiert und Interesse an einer Verpflichtung signalisiert. Zudem seien die internationalen Topklubs FC Chelsea und Juventus Turin „weiterhin stark“ am 17-Jährigen dran.

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Prescotts Vertrag in München läuft 2027 aus. Gespräche über eine Verlängerung sind zwar angelaufen, gestalten sich allerdings kompliziert, da Bayern seinem Talent keine zufriedenstellende sportliche Perspektive aufzeigen kann. Mit Jonas Urbig (23) ist ein anderer junger Torhüter als langfristige Nummer eins eingeplant. Übrigens: Auch auf Verbandsebene weckt Prescott Begehrlichkeiten. Laut ‚Transfermarkt.de‘ will die USA den in New York geborenen deutschen U17-Nationalspieler mit der Aussicht auf einen Stammplatz Richtung WM 2030 locken.