Menü Suche
Kommentar 2
FT-Kurve Premier League

Gueye meldet sich nach Ohrfeigen-Skandal | Chelsea plant 90-Millionen-Transfer

In England brennen Idrissa Gueye die Sicherungen durch. Bei Chelsea sitzt das Geld erneut locker. FT mit der Presseschau.

von Luca Hansen
1 min.
PS mit Gueye und Barrios @Maxppp

Kurze Zündschnur

Platzverweise sind keine Seltenheit im Profifußball. Dass diese für Attacken gegen eigene Mitspieler verteilt werden, kommt allerdings nicht so häufig vor. Idrissa Gueye vom FC Everton hat dieses Schicksal nun ereilt. Der 36-Jährige spielte einen unterirdischen Pass in Richtung seines Teamkollegen Michael Keane (32), der keine Anstalten machte, das Zuspiel zu erreichen. Danach eskalierte die Situation.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gueye knöpfte sich den Innenverteidiger vor, der allerdings auch ein paar Worte für Gueye übrig hatte. Daraufhin langte der Mittelfeldspieler zu und verpasste Keane eine Ohrfeige, für die er dann in der 13. Minute des Feldes verwiesen wurde. Everton gelang es dennoch, die Partie gegen Manchester United mit 1:0 zu gewinnen. Inzwischen hat sich Gueye in den sozialen Medien für seinen Ausraster entschuldigt, keinerlei Emotionen „rechtfertigen sein Verhalten.“ Er stelle sicher, „dass so ein Verhalten nie mehr vorkommen wird.“ Dem Ex-PSG-Star droht eine Sperre von drei Spielen.

Ohne Limit

Der FC Chelsea ist dafür bekannt, viel Geld für Neuzugänge in die Hand zu nehmen. Gerade zentrale Mittelfeldspieler haben es den Blues dabei angetan. So legte man beispielsweise für Moisés Caicedo (24) 116 Millionen Euro, für Enzo Fernández (24) 121 Millionen Euro und für Roméo Lavia 62,1 Millionen Euro auf den Tisch. Doch zufrieden ist man an der Stamford Bridge offenbar immer noch nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚The Daily Briefing‘ berichtet, befasst sich der Klub-WM-Sieger mit Pablo Barrios von Atlético Madrid. Das Preisschild für den Spanier hat es in Sicht, rund 90 Millionen Euro würden fällig werden. Doch Chelsea ist nicht der einzige Interessent, auch der FC Liverpool hat ein Auge auf Barrios geworfen. Ein Verbleib bei Atlético ist ebenfalls alles andere als ausgeschlossen. Eine Menge Optionen also für den 22-Jährigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
La Liga
Everton
Chelsea
Atl. Madrid
Idrissa Gueye
Pablo Barrios Rivas

Weitere Infos

Premier League Premier League
La Liga La Liga
Everton Logo FC Everton
Chelsea Logo FC Chelsea
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Idrissa Gueye Idrissa Gueye
Pablo Barrios Rivas Pablo Barrios Rivas
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert