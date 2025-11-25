Gueye meldet sich nach Ohrfeigen-Skandal | Chelsea plant 90-Millionen-Transfer

Kurze Zündschnur

Platzverweise sind keine Seltenheit im Profifußball. Dass diese für Attacken gegen eigene Mitspieler verteilt werden, kommt allerdings nicht so häufig vor. Idrissa Gueye vom FC Everton hat dieses Schicksal nun ereilt. Der 36-Jährige spielte einen unterirdischen Pass in Richtung seines Teamkollegen Michael Keane (32), der keine Anstalten machte, das Zuspiel zu erreichen. Danach eskalierte die Situation.

Gueye knöpfte sich den Innenverteidiger vor, der allerdings auch ein paar Worte für Gueye übrig hatte. Daraufhin langte der Mittelfeldspieler zu und verpasste Keane eine Ohrfeige, für die er dann in der 13. Minute des Feldes verwiesen wurde. Everton gelang es dennoch, die Partie gegen Manchester United mit 1:0 zu gewinnen. Inzwischen hat sich Gueye in den sozialen Medien für seinen Ausraster entschuldigt, keinerlei Emotionen „rechtfertigen sein Verhalten.“ Er stelle sicher, „dass so ein Verhalten nie mehr vorkommen wird.“ Dem Ex-PSG-Star droht eine Sperre von drei Spielen.

Ohne Limit

Der FC Chelsea ist dafür bekannt, viel Geld für Neuzugänge in die Hand zu nehmen. Gerade zentrale Mittelfeldspieler haben es den Blues dabei angetan. So legte man beispielsweise für Moisés Caicedo (24) 116 Millionen Euro, für Enzo Fernández (24) 121 Millionen Euro und für Roméo Lavia 62,1 Millionen Euro auf den Tisch. Doch zufrieden ist man an der Stamford Bridge offenbar immer noch nicht.

Wie ‚The Daily Briefing‘ berichtet, befasst sich der Klub-WM-Sieger mit Pablo Barrios von Atlético Madrid. Das Preisschild für den Spanier hat es in Sicht, rund 90 Millionen Euro würden fällig werden. Doch Chelsea ist nicht der einzige Interessent, auch der FC Liverpool hat ein Auge auf Barrios geworfen. Ein Verbleib bei Atlético ist ebenfalls alles andere als ausgeschlossen. Eine Menge Optionen also für den 22-Jährigen.