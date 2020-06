United: Neuer Vertrag für Fred?

Die guten Leistungen von Fred in seiner zweiten Saison bei Manchester United werden wohl demnächst mit einem neuen Vertrag belohnt. Wie die ‚Sun‘ berichtet, wollen sich die Red Devils mit dem 27-jährigen Brasilianer in Kürze bezüglich eines neuen Kontrakts zusammensetzen. Das aktuelle Arbeitspapier ist noch bis 2023 gültig.

Nach seinem 59 Millionen Euro teuren Wechsel von Shakhtar Donetsk im Sommer 2018 und einer enttäuschenden Premierensaison in England hat der Sechser seine Leistungen mittlerweile deutlich nach oben geschraubt. In dieser Saison stand der Linksfuß bereits in 40 Pflichtspielen auf dem Platz und spielt in den Planungen von Trainer Ole Gunnar Solskjaer eine zentrale Rolle. Mit Freds Mittelfeldpartner Scott McTominay (23) verlängerte United am gestrigen Dienstag bereits bis 2025.