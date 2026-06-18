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Weltmeisterschaft

Martínez in neuer Funktion mit CR7?

von Tobias Feldhoff - Quelle: RMC
Roberto Martínez redet auf Cristiano Ronaldo ein @Maxppp

Roberto Martínez könnte vom portugiesischen Verband zum saudischen Klub Al Nassr wechseln. Wie ‚RMC‘ berichtet, laufen Gespräche zwischen dem Spanier und dem aktuellen Arbeitgeber von Cristiano Ronaldo (41).

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Martínez‘ Vertrag bei Portugal läuft im Anschluss an die Weltmeisterschaft aus. Momentan deutet wenig darauf hin, dass der 52-Jährige diesen noch einmal verlängern wird. Der Turnierauftakt ging beim 1:1 gegen die DR Kongo in die Hose.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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