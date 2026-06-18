Martínez in neuer Funktion mit CR7?

Roberto Martínez könnte vom portugiesischen Verband zum saudischen Klub Al Nassr wechseln. Wie ‚RMC‘ berichtet, laufen Gespräche zwischen dem Spanier und dem aktuellen Arbeitgeber von Cristiano Ronaldo (41).

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Martínez‘ Vertrag bei Portugal läuft im Anschluss an die Weltmeisterschaft aus. Momentan deutet wenig darauf hin, dass der 52-Jährige diesen noch einmal verlängern wird. Der Turnierauftakt ging beim 1:1 gegen die DR Kongo in die Hose.