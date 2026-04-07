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2. Bundesliga

Bericht: Karlsruhe trennt sich von Eichner

von Dominik Sandler - Quelle: Bild | Badische Neueste Nachrichten
Christian Eichner @Maxppp

Schon jetzt steht der erste Trainerwechsel in der 2. Bundesliga im Sommer fest. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich der Karlsruher SC von Christian Eichner trennen wird. Der 43-Jährige ist seit Februar 2020 bei den Badenern an der Seitenlinie und damit der dienstälteste Coach im deutschen Unterhaus.

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Über Ostern sei die Entscheidung getroffen worden, sich trotz bis 2027 laufendem Vertrag zu trennen. Die ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ bringen als möglichen Nachfolger Tobias Strobl ins Gespräch, der aktuell den SC Verl trainiert. Der KSC steht auf Rang neun und damit vor dem Saisonfinale im Niemandsland der Tabelle.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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