RB: Überraschende Option für Vermeeren

Auf der Suche nach einem Abnehmer für Arthur Vermeeren könnte RB Leipzig in der Süper Lig fündig geworden sein. Wie ‚Fanatik‘ berichtet, möchte Besiktas den 21-Jährigen verpflichten und hat bereits eine offizielle Anfrage an die Sachsen übermittelt. In den kommenden Tagen sollen neue Gespräche über den potenziellen Wechsel stattfinden.

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Vermeeren war 2024 zunächst leihweise und im Sommer darauf fest von Atlético Madrid nach Leipzig gewechselt, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. In der vergangenen Saison war der Rechtsfuß an Olympique Marseille verliehen, der Ligue 1-Klub ließ seine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro jedoch verstreichen.