Medizincheck terminiert: Coulibaly-Abschied rückt näher

Soumaïla Coulibaly reist noch an diesem Wochenende nach England, um beim FC Burnley seinen Medizincheck zu absolvieren. Das berichtet der ‚kicker‘. Es dürfte also nicht mehr allzu lange dauern, bis Borussia Dortmund den Abschied des Innenverteidigers offiziell bekanntgibt.

Die ‚L’Équipe‘ berichtete am heutigen Samstag bereits, dass zwischen dem BVB und den Clarets alles klar ist. Der 19-Jährige werde zunächst per Leihe auf die Insel wechseln. Für den Anschluss existiere eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro, die laut der französischen Fachzeitung „nahezu obligatorisch“ ist.

Lese-Tipp

BVB-Abschied: Alles klar bei Coulibaly

Vor zwei Jahren war Coulibaly ablösefrei als großes Versprechen aus der Jugendabteilung von Paris St. Germain zu den Schwarz-Gelben gewechselt. Verletzungsbedingt konnte er die hohen Erwartungen seither aber nie erfüllen, nur zweimal kam er bei den Profis zum Einsatz. In England soll die Karriere des U20-Nationalspielers endlich Fahrt aufnehmen.