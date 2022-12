Leverkusen: Wirtz feiert Rückkehr auf den Rasen

Gute Nachrichten für Bayer Leverkusen und Florian Wirtz. Der 19-jährige Kreativspieler feierte im Testspiel gegen die Glasgow Rangers (0:3) seine Rückkehr auf den Fußballplatz. Wirtz hatte sich im März einen Kreuzbandriss zugezogen und fiel seitdem aus. Das Supertalent wurde in der 62. Spielminute eingewechselt und konnte wichtige Spielpraxis sammeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Niederlage des Teams von Trainer Xabi Alonso änderte die Hereinnahme des Kreativspielers nichts. Wirtz bleiben noch einige Wochen bis zum Neustart der Bundesliga Ende Januar, um seine Matchfitness zurückzuerlangen. „Jeder bei uns freut sich, dass Florian nach der Verletzung auf die Zielgerade einbiegt. Er hat sehr hart dafür gearbeitet. Florian ist in seinem jungen Alter schon ein vorbildlicher Vollprofi, das hat man gerade in den schweren Wochen seiner Reha gesehen“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes zuletzt.

Lese-Tipp

Bayer 04: Nächster Meilenstein für Wirtz