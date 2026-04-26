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Premier League

Arsenal: Arteta mit Havertz-Update

von Tom Kunze
1 min.
Kai Havertz ist fassungslos @Maxppp

Kai Havertz scheint nach seinem Verletzungsschock im Premier League-Spiel gegen Newcastle United (1:0) am gestrigen Samstag glimpflich davongekommen zu sein. Dies lassen zumindest Aussagen von Gunners-Coach Mikel Arteta gegenüber Medienvertretern nach Spielende vermuten: „Havertz und Eze haben leichte Muskelverletzungen – wir denken, es ist nicht so schlimm. Wir werden sehen, ob sie am Mittwoch verfügbar sind.

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Havertz hat sich in der 32. Spielminute aufgrund von Leistenproblemen auswechseln lassen, eine endgültige Diagnose steht noch aus. Die Aussagen von Arteta lassen nun jedoch auf eine zeitnahe Rückkehr des 26-jährigen Offensivspielers hoffen. Insbesondere in DFB-Kreisen dürfte diese Nachricht positiv aufgenommen werden, schließlich ist der 57-fache Nationalspieler für die anstehende Weltmeisterschaft im Sommer fest eingeplant. Mit den Gunners kämpft Havertz derzeit noch um den Premier League-Titel sowie den Einzug ins Champions League-Finale.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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