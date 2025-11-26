Nach vier Jahren: Skibbe sagt Sayonara

Für Michael Skibbe endet eine erfolgreiche Trainerstation in Japan. Wie Sanfrecce Hiroshima heute mitteilt, wird der Vertrag mit dem 60-jährigen Trainer zum Ende der Saison nicht verlängert. Am 6. Dezember findet die letzte Partie der Saison in der J1 League statt, dann trifft Skibbe auf Shonan Bellmare.

Gestaltet Skibbe die letzten beiden Ligaspiele erfolgreich, führt er seine Mannschaft zum vierten Mal in Folge unter die ersten drei der Tabelle. Die Meisterschaft gewann Skibbe zwar nie, dafür stehen verschiedene Pokalsiege für den deutschen Übungsleiter im Land der aufgehenden Sonne zu Buche.