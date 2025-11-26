J1 League
Nach vier Jahren: Skibbe sagt Sayonara
1 min.
@Maxppp
Für Michael Skibbe endet eine erfolgreiche Trainerstation in Japan. Wie Sanfrecce Hiroshima heute mitteilt, wird der Vertrag mit dem 60-jährigen Trainer zum Ende der Saison nicht verlängert. Am 6. Dezember findet die letzte Partie der Saison in der J1 League statt, dann trifft Skibbe auf Shonan Bellmare.
Unter der Anzeige geht's weiter
サンフレッチェ広島【公式】 @sanfrecce_SFC – 03:00
DANKE SCHÖN🤝Bei X ansehen
ミヒャエル・スキッベ監督が、双方合意の上2025シーズン終了をもって退任することが決まりましたのでお知らせします。
🔗
リーグ戦では在任期間全てで優勝を争う上位に位置し、カップ戦ではクラブの悲願であったルヴァンカップ初優勝を含む2度の制覇。
すべてのサンフレッチェファミリーから愛され、新たに2つのタイトルをクラブにもたらしてくれました。
クラブ史に残る偉大な“BOSS”へ、敬意と感謝を申し上げます。
#sanfrecce
ミヒャエル・スキッベ監督が、双方合意の上2025シーズン終了をもって退任することが決まりましたのでお知らせします。
🔗
リーグ戦では在任期間全てで優勝を争う上位に位置し、カップ戦ではクラブの悲願であったルヴァンカップ初優勝を含む2度の制覇。
すべてのサンフレッチェファミリーから愛され、新たに2つのタイトルをクラブにもたらしてくれました。
クラブ史に残る偉大な“BOSS”へ、敬意と感謝を申し上げます。
#sanfrecce
Gestaltet Skibbe die letzten beiden Ligaspiele erfolgreich, führt er seine Mannschaft zum vierten Mal in Folge unter die ersten drei der Tabelle. Die Meisterschaft gewann Skibbe zwar nie, dafür stehen verschiedene Pokalsiege für den deutschen Übungsleiter im Land der aufgehenden Sonne zu Buche.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden