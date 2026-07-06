Haaland hält Märchen am Leben | Tuchels Kampf für die Ewigkeit

Brasilien vs. Norwegen (1:2)

Superstar Erling Haaland führt die rudernden Wikinger ins Viertelfinale. In einem ausgeglichenen Spiel gewannen die etwas aktiveren Norweger verdient durch zwei späte Tore des Ex-Dortmunders (79./90.), die beide durch Joker Andreas Schjelderup aufgelegt wurden. Dritter Held der Skandinavier war Keeper Örjan Nyland, der nach 14 Minuten einen Foulelfmeter von Bruno Guimarães parierte. In der zehnten Minute der Nachspielzeit gelang Neymar vom Punkt noch der Anschlusstreffer.

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‚Lance!‘ (Brasilien): „Brasilien macht zu viele Fehler, muss sich Haaland geschlagen geben und verabschiedet sich von der Weltmeisterschaft.“

‚Dagbladet‘ (Norwegen): „Zehn Minuten vor Schluss nahm Erling Braut Haaland die Sache selbst in die Hand und schickte Brasilien mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten aus der Weltmeisterschaft. Die Nationalmannschaft versetzt die Fußballwelt in Aufruhr, und das norwegische Märchen geht weiter. Jetzt ist alles möglich.“

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Mexiko vs. England (2:3)

Wegen einer Gewitterfront um Mexiko City musste die Partie um eine Stunde verschoben werden. Als es dann endlich losging, gab es ein wildes Spiel mit etlichen Aufregern und tollen Szenen auf beiden Seiten. Jude Bellingham brachte die Elf von Thomas Tuchel mit einem Doppelschlag (36./38.) mit 2:0 in Führung, Julian Quinones gelang der schnelle Anschlusstreffer (42.). In der zweiten Halbzeit wurde es ein noch wilderer Schlagabtausch.

Nach einer üblen Grätschte sah Leverkusens Jarell Quansah die rote Karte. Harry Kane (60.) stellte für die dezimierten Engländer jedoch per Strafstoß auf 3:1. Keine zehn Minuten später erzielte Raul Jimenez ebenfalls vom Punkt den Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es für den Co-Gastgeber jedoch nicht mehr. Trotz des immensen Drucks der El Tri schaffte es England, das Spiel über die Zeit zu bringen.

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‚Esto‘ (Mexiko): „Der Traum ist vorbei: England schaltet Mexiko im Azteca-Stadion dank eines Doppelpacks von Bellingham aus. Das Herz Mexikos hörte auf zu schlagen. Die „Tricolor“ gab auf dem Platz alles, doch ihre eigenen Fehler kosteten sie das Ausscheiden gegen eine englische Mannschaft, die blutverschmiert aus dem Estadio Ciudad de México ging – mit dem Einzug ins Viertelfinale in der Tasche.“

‚Mirror‘ (England): „England erreicht mit zehn Mann das WM-Viertelfinale – Jude Bellingham lässt sich weder von der Höhenlage noch vom feindseligen Heimpublikum beeindrucken und erzielt zwei Tore in einem Thriller gegen Mexiko.“

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‚The Sun‘ (England): „Thomas Tuchel hatte versprochen, dass England endlich Frieden mit dem Azteca-Stadion schließen würde – und er hatte Recht. Es gab zwar keine Hand Gottes und kein Weltklasse-Tor von Diego Maradona, aber es war ein klassischer Fußballkampf für die Ewigkeit. Auch der Rest der Welt dürfte in den Bann gezogen worden sein.“