Terodde-Wechsel zum HSV fast durch

Die Zukunft von Simon Terodde ist allem Anschein nach geklärt. Nach Informationen des ‚Express‘ steht der Transfer des 32-Jährigen vom 1. FC Köln zum Hamburger SV kurz vor dem Abschluss. Der Zeitung zufolge haben sich der Mittelstürmer und die Hanseaten „auf einen Vertrag über mindestens zwei Jahre geeinigt“.

Terodde kam in der vergangenen Spielzeit auf 25 Einsätze bei den Geißböcken und erzielte lediglich vier Tore. In Hamburg dürften sie sich jedoch sehr über die Ankunft des großgewachsenen Stürmers freuen. Der Rechtsfuß hat bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass er sich in der zweiten Liga sehr wohlfühlt.