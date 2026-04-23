Augsburg holt Sakar aus Leipzig

Der FC Augsburg sichert sich ein vielversprechendes Nachwuchstalent. Die Fuggerstädter verkünden, dass Faik Sakar einen Vertrag bis 2030 unterschrieben hat. Der 18-jährige Linksaußen wechselt ablösefrei von RB Leipzig zum FCA.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Augsburg soll der deutsche U17-Nationalspieler den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Sportdirektor Benjamin Weber freut sich: „Faik Sakar passt sehr gut in unsere sportliche und strategische Ausrichtung, denn er ist ein junger Spieler mit großem Potenzial. Er hat sich mit Überzeugung für den FCA entschieden, weil wir ihm einen klaren Plan für seine Entwicklung hin zu einem Bundesligaspieler aufgezeigt haben.“