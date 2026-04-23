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Augsburg holt Sakar aus Leipzig

von Lukas Weinstock - Quelle: fcaugsburg.de
1 min.
Manuel Baum freut sich nach dem Sieg @Maxppp

Der FC Augsburg sichert sich ein vielversprechendes Nachwuchstalent. Die Fuggerstädter verkünden, dass Faik Sakar einen Vertrag bis 2030 unterschrieben hat. Der 18-jährige Linksaußen wechselt ablösefrei von RB Leipzig zum FCA.

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Neu in der Fuggerstadt! ❤️💚🤍 Nach Saisonende wechselt Faik Sakar zum #FCA! 🥰 Der Junioren-Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2030, wir freuen uns!✊
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In Augsburg soll der deutsche U17-Nationalspieler den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Sportdirektor Benjamin Weber freut sich: „Faik Sakar passt sehr gut in unsere sportliche und strategische Ausrichtung, denn er ist ein junger Spieler mit großem Potenzial. Er hat sich mit Überzeugung für den FCA entschieden, weil wir ihm einen klaren Plan für seine Entwicklung hin zu einem Bundesligaspieler aufgezeigt haben.“

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