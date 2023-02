Freiburg an Nationalspieler Sylla dran?

Der SC Freiburg beschäftigt sich angeblich mit der Verpflichtung eines zentralen Mittelfeldspielers. Wie Journalist Paul Fathia Tounkara aus Guinea berichtet, wollen die Breisgauer seinen Landsmann Morlaye Sylla vom FC Arouca im Sommer in die Bundesliga holen. De 24-Jährige ist Stammspieler beim portugiesischen Erstligisten und steht bei Arouca noch bis 2025 unter Vertrag.

In wettbewerbsübergreifend 30 Pflichtspielen erzielte der 21-fache Nationalspieler einen Treffer und war fünfmal als Vorlagengeber in Erscheinung getreten. Neben den Freiburgern sollen dem Bericht zufolge auch andere Klubs an Sylla interessiert sein. Weitere Vereinsnamen nennt Tounkara allerdings nicht.

