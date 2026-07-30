United gibt Fredricson ab
Manchester United trennt sich von Eigengewächs Tyler Fredricson (21). Der Innenverteidiger wechselt fest zum FC Lausanne-Sport und unterschreibt in der Schweiz einen Vertrag bis 2029.
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United is all that Tyler Fredricson has ever known.— Manchester United (@ManUtd) July 30, 2026
But now it's time for a new adventure.
Tyler departs with our thanks for his contributions and best wishes for the next chapter ❤️
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