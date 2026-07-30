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United gibt Fredricson ab

Manchester United trennt sich von Eigengewächs Tyler Fredricson (21). Der Innenverteidiger wechselt fest zum FC Lausanne-Sport und unterschreibt in der Schweiz einen Vertrag bis 2029.

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