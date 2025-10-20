UEFA Champions League
Dembélé dabei: Der PSG-Kader gegen Bayer
Paris St. Germain reist mit Ballon d‘Or-Sieger Ousmane Dembélé (28) zum Königsklassen-Duell gegen Bayer Leverkusen am morgigen Dienstagabend (21 Uhr). Der Offensivstar steht nach seiner Verletzung genauso wie der zuletzt angeschlagene Abwehrchef Marquinhos (31) wieder im Kader des amtierenden Champions League-Siegers.
Dembélé war die vergangenen sechs Wochen aufgrund einer Verletzung am rechten Oberschenkel ausgefallen. Dass der Franzose umgehend wieder in die Startelf rücken wird, ist Berichten zufolge aber unwahrscheinlich. Verletzungsbedingt verzichten muss PSG in Leverkusen auf das Mittelfeld-Duo Fabián Ruiz (29) und João Neves (21).
