United: Lingard-Vertrag verlängert

Jesse Lingards im Sommer auslaufender Vertrag bei Manchester United hat sich offenbar um eine Saison bis 2022 verlängert. Laut ‚Sky Sports‘ wurde von der entsprechenden Klausel Gebrauch gemacht. Lingard läuft, unterbrochen von einigen Ausleihen, bereits seit der Jugend für United auf.

Ob der 28-jährige Engländer allerdings auch im kommenden Jahr für die Red Devils spielen wird, ist offen. Ligarivale Sheffield United und La Liga-Klub Real Sociedad zeigen Interesse an einer Ausleihe bis zum Saisonende. Offensivspieler Lingard kam in dieser Saison nur in zwei EFL-Cup-Partien zum Einsatz.