Ex-Schalker Ludewig in die Eredivise

RB Salzburg vereinbart die nächste Leihe für Rechtsverteidiger Kilian Ludewig. Wie der österreichische Champions League-Achtelfinalist vermeldet, spielt der 21-Jährige bis Saisonende in den Niederlanden bei Willem II Tilburg.

In der vergangenen Saison war Ludewig an den FC Schalke 04 ausgeliehen und schrieb das unrühmliche Kapitel des Abstiegs mit. In seinen acht Pflichtspielen in Königsblau konnte der gebürtige Hamburger seinerzeit kaum Akzente setzen. Besser soll es nun in der Eredivisie laufen.