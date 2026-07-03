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Offiziell Bundesliga

Neues Abenteuer für Ex-Dortmunder Haller

von Dominik Sandler
3 min.
Sébastien Haller freut sich @Maxppp

Das Comeback bei seinem ersten Profi-Klub FC Utrecht endet für Sébastien Haller nach nur einer Saison schon wieder. Via Social Media teilt der 32-jährige Stürmer mit, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert und er den Klub verlassen wird. Vor einem Jahr war er ablösefrei von Borussia Dortmund zurück in die Eredivisie zurückgekehrt.

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Dem Vernehmen nach zieht es den Mittelstürmer jetzt erstmals weg aus Europa. Haller soll bei Sanfrecce Hiroshima in Japan bereits einen Vertrag über ein Jahr mit der Option auf eine weitere Saison unterschrieben haben. Der BVB hatte den Rechtsfuß vor vier Jahren für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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