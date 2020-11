Alaba gegen Bayern: Ärger am Siedepunkt

Das wilde 6:2 gegen den FC Salzburg lenkte die Aufmerksamkeit am Dienstag wieder kurzzeitig auf den sportlichen Bereich. David Alaba lieferte in der rasanten Partie zwar keine ausnehmend souveräne Vorstellung (FT-Note 4), reihte sich damit aber in eine insgesamt wackelige Bayern-Defensive ein.

Der 28-jährige Österreicher dürfte – bei all seiner Erfahrung als Profifußballer – mit seinen Gedanken schnell wieder beim vorherrschenden Thema der vergangenen Tage gewesen sein: Nämlich bei den längst zu einem öffentlichen Streit verkommenen Vertragsverhandlungen mit seinem langjährigen Arbeitgeber.

Bayern-Bosse schütteln den Kopf

Dabei fördert nun der ‚kicker‘ zutage, dass die Gräben intern fast noch größer sind als bislang schon angenommen. Die Alaba-Seite und auch der Spieler persönlich seien sehr wohl über das Zurückziehen des Bayern-Angebots informiert gewesen, berichtet das Fachblatt. Deshalb habe man in München mit Unverständnis reagiert, als Alaba tags darauf öffentlich erklärte, er habe davon aus der Presse erfahren.

Darüber hinaus ließ Alaba wissen, er sei „enttäuscht“ darüber gewesen, dass der FC Bayern die kolportierten Summen nicht entschieden dementiert habe. Im Verein wird diese Aussage laut dem ‚kicker‘ damit „gekontert, dass dann die in Wahrheit höheren Summen hätten genannt werden müssen.“ Nämlich dem Bericht zufolge jene 20 Millionen Euro Jahresgehalt, die auch Manuel Neuer und Robert Lewandowski einstreichen.

Wie geht es weiter?

Klar ist: Die Fronten sind inzwischen so verhärtet, dass man von einer baldigen Einigung kaum ausgehen kann. Aus sportlicher Sicht – daran ändert auch Alabas kleinere Formdelle zuletzt nichts – würde man den Abwehrchef liebend gerne halten. Vor allem Trainer Hansi Flick ist momentan Leidtragender des unwürdigen Schauspiels.

Ab Januar könnte Alaba dann ohne Einverständnis der Bayern ablösefrei bei einem anderen Klub unterschreiben. Die Spuren nach Barcelona, Madrid oder auch Paris sind momentan nicht allzu heiß. Auch Alaba weiß, dass es fast fahrlässig wäre, den FCB in seiner jetzigen Verfassung zu verlassen. Es wäre aber auch nicht die erste Trennung, die aufgrund persönlicher Differenzen und zum sportlichen Nachteil aller vollzogen wird.