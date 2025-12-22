Eintracht findet Sturm-Alternative – Angebot für Wahi

Mit Younes Ebnoutalib (22) von der SV Elversberg und William Osula (22) von Newcastle United ist sich Eintracht Frankfurt dem Vernehmen nach bereits einig. Die Vorstellungen der abgebenden Vereine bremsen die Wintertransfers jedoch. Interesse besteht daher auch an Karl Etta Eyong (22/UD Levante) und Gonzalo García (21/Real Madrid). Doch damit nicht genug.

Denn die ‚Bild‘ bringt den nächsten Stürmer mit der Eintracht in Verbindung. Laut der Boulevardzeitung führten SGE-Offizielle kürzlich Gespräche mit George Ilenikhena von der AS Monaco. Der 19-jährige Nigerianer ist beim französischen Erstligisten nur noch Joker und könnte ein ernstes Thema in Frankfurt werden, sollten die genannten A-Lösungen scheitern.

Der VfB Stuttgart versuchte es vor einigen Monaten bei Ilenikhena. Wie FT exklusiv berichtete, scheiterten die Schwaben mit einer Offerte über 22 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni. Viel günstiger dürfte die junge Sturmhoffnung im Januar wohl nicht werden. Auch wenn sie in der laufenden Spielzeit vorwiegend zu Kurzeinsätzen kommt und erst zwei Saisontreffer auf dem Konto hat.

Überraschendes Angebot für Wahi

Auch auf der Abgangsseite wird es im Frankfurter Angriff Bewegung geben. 26-Millionen-Flop Elye Wahi ist sich nach FT-Infos bereits mit dem OGC Nizza einig, die Klubs sprechen miteinander. Überraschend ist laut der ‚L‘Équipe‘ nun aber auch der FC Sevilla mit einem Angebot bei der SGE vorstellig geworden. Eine Leihe mit Kaufoption liegt auf dem Tisch, Frankfurt bewerte das Angebot als „gut“.