La Liga

Griezmann-Nachfolger gefunden?

von Fabian Ley - Quelle: Matteo Moretto
Kang-In Lee beim Torabschluss @Maxppp

Atlético Madrid bleibt weiter konkret an Kang-in Lee dran. Laut dem Transferjournalisten Matteo Moretto ist der 25-jährige Offensivspieler von Paris St. Germain eines der Haupttransferziele der Rojiblancos. Bereits im Januar hatte Atlético ernsthaftes Interesse angemeldet.

In der Offensive der Madrilenen könnte der südkoreanische Linksfuß Antoine Griezmann (34) beerben, der den Klub wohl spätestens im Sommer in Richtung MLS verlassen wird. PSG würde Lees bis 2028 laufenden Vertrag dagegen gerne verlängern. Ungeachtet dessen will Atlético in den kommenden Monaten den nächsten Vorstoß wagen.

