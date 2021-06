Leipzig-Wechsel: Darum ist Silva so günstig

Dafür, dass Eintracht Frankfurt seine Tormaschine André Silva (25) unter Martkwert Richtung RB Leipzig ziehen lässt, gibt es Gründe. Laut der ‚Bild‘ wurde bei der Verpflichtung 2019 vereinbart, dass die SGE bei einem Weiterverkauf maximal 23 Millionen Euro einnimmt – alles darüber hinaus fließt an Silva und seine Berater.

Wie das Boulevardblatt weiter berichtet, berappt Leipzig eine Gesamtablöse von 30 Millionen Euro, sieben Millionen fließen also an die Silva-Seite. Pikant: RB hatte der ‚Bild‘ zufolge 30 Millionen geboten und wurde dann von der Eintracht darauf aufmerksam gemacht, dass sie maximal 23 Millionen einstreichen kann. In den kommenden Tagen sollte Silvas Wechsel zum Vizemeister final über die Bühne gehen.