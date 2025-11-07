Erneuter Suárez-Ärger: Miami äußert sich

Die Sperre für Luis Suárez für das wichtige dritte Spiel in den Play-offs gegen den Nashville SC sorgt bei Inter Miami für Unmut. Der 38-Jährige hatte bei der 1:2-Niederlage in der 71. Minute nach hinten ausgeschlagen, was allerdings erst vier Tage später mit einer Sperre von einem Spiel sanktioniert wurde. VAR und Schiedsrichter hatten sich während der Partie auch nach Ansicht der Bilder gegen einen Platzverweis entschieden.

„Inter Miami akzeptiert die Entscheidung. Gleichzeitig möchte der Verein seine Besorgnis über den Präzedenzfall zum Ausdruck bringen, der durch die erneute Überprüfung einer Spielszene geschaffen wurde, die bereits von den Schiedsrichtern und dem VAR beurteilt worden war, und seine Zuversicht bekunden, dass derselbe Maßstab auch in Zukunft auf alle Spielsituationen, in jedem Spiel und für jede Mannschaft angewendet wird“, so Miami in einem offiziellen Statement. Erst im September war Suárez für seine Spuckattacke gesperrt worden, nun fehlt er in den Play-offs.