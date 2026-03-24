Sevilla präsentiert neuen Chefcoach

Der FC Sevilla hat einen neuen Cheftrainer. Wie die Andalusier mitteilen, übernimmt ab sofort Luis García Plaza die Verantwortung und soll versuchen, Sevilla wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Der 53-Jährige unterzeichnet einen Vertrag bis 2027.

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García Plaza arbeitete bereits bei zahlreichen Vereinen, zuletzt stand er bei Deportivo Alavés unter Vertrag. Bei den Basken musste er nach 108 Pflichtspielen im Dezember 2024 seine Koffer packen. Jetzt darf er sich erneut in La Liga beweisen.