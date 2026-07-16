Nashville verpflichtet Saad

Nachdem FT im Verlauf des Tages bereits von Elias Saads bevorstehendem Wechsel zum Nashville SC berichtet hatte, haben die Klubs den Deal jetzt auch offiziell bekanntgegeben. Der 26-Jährige wechselt per Leihe zum MLS-Franchise, eine Kaufoption wurde nach FT-Informationen nicht vereinbart.

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Leihe in die MLS: Elias Saad spielt in der kommenden Saison beim US-Klub Nashville SC. 🇺🇸 Viel Erfolg, Elias! 💪



👉 Alle Infos: https://t.co/qMqZvwf3zC pic.twitter.com/gi7LzUopQo — FC Augsburg (@FCAugsburg) July 16, 2026

Augsburgs Sportdirektor Benni Weber erklärt: „Für Elias geht es jetzt darum, wieder Spielrhythmus zu finden und möglichst viele Einsatzminuten zu sammeln. Die MLS bietet ihm dafür eine gute Perspektive. Wir wünschen ihm für die kommende Saison viel Erfolg und vor allem, dass er verletzungsfrei bleibt.“