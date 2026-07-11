BVB: Adeyemi-Nachfolger kommt wohl nicht

Die Pläne von Borussia Dortmund, Diego Moreira als Nachfolger für Karim Adeyemi (24) zu verpflichten, drohen zu scheitern. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, drückt die AS Rom im Werben um den 21-Jährigen aufs Gaspedal. Die Giallorossi bereiten demzufolge ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro plus einer Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent vor. Starberater Jorge Mendes arbeitet zurzeit intensiv daran, Racing Straßburg von dieser Offerte zu überzeugen.

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Während bisher von einem Preisschild in Höhe von 43 Millionen Euro die Rede war, scheinen die Franzosen die Ablöseforderung für den Flügelspieler nun auf rund 50 Millionen Euro hochgeschraubt zu haben. Auch der BVB ist weiterhin an Moreira interessiert, da Adeyemi unmittelbar vor dem Wechsel zum FC Barcelona steht.