Menü Suche
Kommentar 2
Ligue 1

BVB: Adeyemi-Nachfolger kommt wohl nicht

von Daniel del Federico - Quelle: Gianluca Di Marzio
1 min.
Diego Moreira im belgischen Nationaltrikot @Maxppp

Die Pläne von Borussia Dortmund, Diego Moreira als Nachfolger für Karim Adeyemi (24) zu verpflichten, drohen zu scheitern. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, drückt die AS Rom im Werben um den 21-Jährigen aufs Gaspedal. Die Giallorossi bereiten demzufolge ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro plus einer Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent vor. Starberater Jorge Mendes arbeitet zurzeit intensiv daran, Racing Straßburg von dieser Offerte zu überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während bisher von einem Preisschild in Höhe von 43 Millionen Euro die Rede war, scheinen die Franzosen die Ablöseforderung für den Flügelspieler nun auf rund 50 Millionen Euro hochgeschraubt zu haben. Auch der BVB ist weiterhin an Moreira interessiert, da Adeyemi unmittelbar vor dem Wechsel zum FC Barcelona steht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Serie A
Straßburg
Rom
Diego Moreira

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Serie A Serie A
Straßburg Logo Racing Straßburg
Rom Logo AS Rom
Diego Moreira Diego Moreira
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert