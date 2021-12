Fritz hofft auf Baumann-Verlängerung

Clemens Fritz will beim SV Werder Bremen weiter mit Geschäftsführer Frank Baumann zusammenarbeiten. „Ich hoffe, dass Frank seinen Vertrag verlängert“, erklärt der Leiter Profifußball und Scouting gegenüber der ‚DeichStube‘. Fritz führt aus: „Wir haben einen sehr guten Austausch, arbeiten eng miteinander. Ich weiß um seine Qualitäten. Wir haben nicht über seine Zukunft gesprochen. Ich kann nur sagen: Mein Job hier macht mir sehr viel Spaß – und ich würde gerne in dieser Konstellation so weitermachen.“

Baumann leitet seit 2016 die sportlichen Geschicke der Norddeutschen. Im kommenden Sommer läuft der Vertrag an der Weser aus. Fritz begann 2019 seine zweite Karriere bei dem Klub, für den er zuvor als Spieler in 363 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen war.