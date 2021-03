Köln: Was wird aus Schaub?

Der FC Luzern erwägt eine Festverpflichtung von Louis Schaub. Sportchef Remo Meyer kündigt gegenüber ‚4-4-2.ch‘ an: „Wir werden in den kommenden Wochen sicherlich Gespräche über die Zukunft von Louis führen und werden, sobald wir einen Entscheid vermelden können, dieses auch umgehend kommunizieren.“ Schaub ist bis Saisonende vom 1. FC Köln in die Schweiz verliehen. Luzern besitzt dem Vernehmen nach eine Kaufoption.

Meyer betont: „Für Wasserstandsmeldungen ist es jetzt aber noch zu früh.“ In 26 Einsätzen verbuchte der offensive Mittelfeldspieler sieben Tore und acht Assists. Schaub selbst sagte zuletzt, er wolle auch mit Köln Gespräche führen. Bei den Geißböcken besitzt der 26-jährige Österreicher noch einen Vertrag bis 2022. Für einen dauerhaften Verbleib in der Schweiz müsste Schaub wohl Abstriche beim Gehalt machen.