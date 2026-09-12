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Bundesliga

Leipzigs Banzuzi wechselt die Seiten

von Fabian Ley
Banzuzi @Maxppp

Ezechiel Banzuzi (21) läuft künftig für die DR Kongo auf. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig hat den Verbandswechsel vollzogen und wurde für die anstehenden Länderspiele erstmals in den Kader der Afrikaner berufen. Bislang hatte der in der Niederlande geborene Rechtsfuß von der U17 bis zur U21 für die niederländische Auswahl gespielt.

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Neben Banzuzi steht auch Jordy Makengo (25) vor seinem Debüt für die DR Kongo. Der in Frankreich geborene Linksverteidiger des SC Freiburg schaffte es ebenfalls ins Aufgebot. Bei der Weltmeisterschaft im Sommer war den Leoparden der Sprung ins Sechzehntelfinale gelungen (1:2 gegen England).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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