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Bundesliga

Ersatz steht bereit: Endspiel für Kwasniok

Für Lukas Kwasniok wird die Luft dünner. Einen möglichen Nachfolger hat man beim 1. FC Köln schon im Blick.

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Lukas Kwasniok im Schnee @Maxppp

Nur zwei Punkte holte der 1. FC Köln aus den vergangenen sechs Ligaspielen, der Vorsprung auf die Abstiegszone ist auf einen Punkt zusammengeschrumpft. Nach dem gestrigen 1:1 beim Hamburger SV kommt es für Trainer Lukas Kwasniok jetzt zum Endspiel.

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Im Derby gegen Borussia Mönchengladbach muss der FC am Samstag gewinnen, will Kwasniok seinen Posten nicht verlieren. Die ‚Bild‘ berichtet von einem „Job-Finale“.

Schon zuvor hieß es, Kwasniok benötige aus den drei Partien bis zur Länderspielpause mindestens vier Punkte, um nicht gefeuert zu werden. Nach der Pleite gegen Dortmund (0:2) und dem Remis beim HSV ist die Rechnung vor dem Gladbach-Spiel simpel: ein Sieg muss her. Als potenzieller Nachfolger steht Co-Trainer René Wagner bereit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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