Wunschkandidat: Union definiert Trainerprofil

Für den neuen Mann an der Seitenlinie hat Union Berlin klare Anforderungen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, suchen die Köpenicker nach einem Trainer, der „fließend deutsch spricht, junge Spieler fördert und auf sie setzt sowie auf einen aktiven, mutigen Spielstil vertraut“.

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Unter anderem Christian Eichner erfüllt genannte Kriterien. Der 43-Jährige trainiert noch bis Saisonende den Karlsruher SC, kommt im Sommer jedoch auf den Markt. Eichner ist dem Fachblatt zufolge der Wunschkandidat für den Posten. Gespräche zwischen den Parteien laufen bereits seit geraumer Zeit, heißt es.