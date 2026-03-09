FC Bayern: Ito zurück auf dem Trainingsplatz

Hiroki Ito meldet sich nach seinem zugezogenen Muskelfaserriss vor rund zwei Wochen auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße zurück. Wie der FC Bayern offiziell mitteilt, absolvierte der 26-jährige Innenverteidiger am heutigen Montagnachmittag seine erste individuelle Trainingseinheit am Ball. Der Japaner laboriert seit Ende Februar an einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel.

Ito fehlte dem Rekordmeister bereits zu Saisonbeginn aufgrund eines Ende 2024 zugezogenen Mittelfußbruches. Erst am elften Spieltag gegen den SC Freiburg (6:2) kehrte der Linksfuß in den Kader der Münchner zurück und kam zu einem Kurzeinsatz. Aufgrund des Muskelfaserrisses verpasste der einstige Stuttgarter die Bundesligaspiele gegen Borussia Dortmund (2:1) und Borussia Mönchengladbach (4:1). Wann Ito wieder eine Option für den Spieltagskader sein wird, ist noch offen.