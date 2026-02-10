Traumjob für Mourinho?

José Mourinho könnte sich im Sommer einen langgehegten Traum erfüllen. Wie ‚ESPN‘ aus Quellen im Umfeld des portugiesischen Fußballverbands berichtet, soll dem 63-Jährigen nach der Weltmeisterschaft der Job als Nationaltrainer angeboten werden. Der Vertrag des aktuellen Coaches Roberto Martínez läuft mit Abschluss des Turniers nach dreieinhalb Jahren aus und soll dem Vernehmen nach nicht verlängert werden.

Mourinho ist seit September Trainer bei Benfica Lissabon, machte jedoch bereits vor seinem Antritt beim Hauptstadtklub keinen Hehl daraus, dass er in seiner Karriere unbedingt einmal auf der Seleção-Bank Platz nehmen möchte: „Ich dachte immer, dass ich als Nationaltrainer zurückkehren würde.“ Diese Chance könnte sich in wenigen Monaten ergeben. Offiziell steht Mourinho noch bis 2027 bei Benfica unter Vertrag. Als Nachfolger bringt ‚ESPN‘ Rúben Amorim ins Spiel, der zu Jahresbeginn bei Manchester United entlassen wurde.