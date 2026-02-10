Menü Suche
Kommentar 3
Liga Portugal Bwin

Traumjob für Mourinho?

von Martin Schmitz - Quelle: ESPN
1 min.
José Mourinho grinst sich eins @Maxppp

José Mourinho könnte sich im Sommer einen langgehegten Traum erfüllen. Wie ‚ESPN‘ aus Quellen im Umfeld des portugiesischen Fußballverbands berichtet, soll dem 63-Jährigen nach der Weltmeisterschaft der Job als Nationaltrainer angeboten werden. Der Vertrag des aktuellen Coaches Roberto Martínez läuft mit Abschluss des Turniers nach dreieinhalb Jahren aus und soll dem Vernehmen nach nicht verlängert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mourinho ist seit September Trainer bei Benfica Lissabon, machte jedoch bereits vor seinem Antritt beim Hauptstadtklub keinen Hehl daraus, dass er in seiner Karriere unbedingt einmal auf der Seleção-Bank Platz nehmen möchte: „Ich dachte immer, dass ich als Nationaltrainer zurückkehren würde.“ Diese Chance könnte sich in wenigen Monaten ergeben. Offiziell steht Mourinho noch bis 2027 bei Benfica unter Vertrag. Als Nachfolger bringt ‚ESPN‘ Rúben Amorim ins Spiel, der zu Jahresbeginn bei Manchester United entlassen wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin
Benfica
Portugal
José Mourinho

Weitere Infos

Liga Portugal Bwin Liga Portugal Bwin
Benfica Logo Benfica Lissabon
Portugal Flag Portugal
José Mourinho José Mourinho
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert