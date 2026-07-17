Bundesliga
Der Preis für Engelhardt
@Maxppp
Zum Transfer von Yannik Engelhardt sickern neue Details durch. Nach Informationen von ‚Sky‘ zahlt der SC Freiburg eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro an Como 1907. In Kürze ist der Medizincheck, im Anschluss unterschreibt der 25-Jährige langfristig im Breisgau.
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Bei, Sport-Club soll Engelhardt den Kaderplatz von Mittelfeldspieler Johan Manzambi (20) einnehmen, der für 70 Millionen Euro zu Aston Villa wechseln wird. In der vergangenen Saison war Engelhardt an Borussia Mönchengladbach verliehen. Como hatte ihn vor zwei Jahren für acht Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf verpflichtet.
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