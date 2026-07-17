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Bundesliga

Der Preis für Engelhardt

von David Hamza - Quelle: Sky
Yannik Engelhardt im Duell mit Florian Kainz @Maxppp

Zum Transfer von Yannik Engelhardt sickern neue Details durch. Nach Informationen von ‚Sky‘ zahlt der SC Freiburg eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro an Como 1907. In Kürze ist der Medizincheck, im Anschluss unterschreibt der 25-Jährige langfristig im Breisgau.

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Bei, Sport-Club soll Engelhardt den Kaderplatz von Mittelfeldspieler Johan Manzambi (20) einnehmen, der für 70 Millionen Euro zu Aston Villa wechseln wird. In der vergangenen Saison war Engelhardt an Borussia Mönchengladbach verliehen. Como hatte ihn vor zwei Jahren für acht Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf verpflichtet.

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